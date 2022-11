Compleanni oggi: i compleanni VIP del 30 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 30 novembre 2022

Oggi 30 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Fabio Fazio

Nato a Savona il 30 novembre 1964, oggi compie 58 anni

Fabio Agostino Francesco Fazio è un conduttore, produttore e autore televisivo, imitatore, saggista e imprenditore. Esordisce negli Anni 80 in Rai ottenendo grande popolarità con Quelli che...il calcio (1992-2001). Ha presentato il Festival di Sanremo nel 1999 e 2000 e curato la direzione artistica nel 2013 e 2014. Dal 2003 conduce Che tempo che fa.

Ridley Scott

Nato a South Shields il 30 novembre 1937, oggi compie 85 anni

Sir Ridley Scott è un regista, produttore cinematografico e televisivo britannico. Tra i suoi film più famosi abbiamo Alien, Blade Runner, Il gladiatore, American Gangster, Il genio della truffa, Thelma & Louise, I duellanti e Sopravvissuto - The Martian.

Ben Stiller

Nato a New York il 30 settembre 1965, oggi compie 57 anni

Benjamin Edward Meara "Ben" Stiller è un attore, comico, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e doppiatore statunitense. Tra i suoi film più famosi abbiamo L'impero del sole, Giovani, carini e disoccupati, Tutti pazzi per Mary, Zoolander, Ti presento i miei e Una notte al museo.

Red Canzian

Nato a Quinto di Treviso il 30 novembre 1951, oggi compie 71 anni

Red Canzian, pseudonimo di Bruno Canzian è un compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico. E' conosciuto soprattutto per essere stato bassista e voce dei Pooh dal 1973 al 2016. In carriera ha pubblicato tre dischi da solista. In passato ha avuto relazioni Marcella Bella, Patty Pravo nel 1976, Loredana Bertè, Mia Martini e con Serena Grandi.