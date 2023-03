Compleanni oggi: i compleanni VIP del 4 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 4 marzo 2023

Oggi 4 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Bebe Vio

Nata a Venezia il 4 marzo 1997, oggi compie 26 anni

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis detta Bebe Vio è una schermitrice italiana, specialista del fioretto, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico.

Ronn Moss

Nato a Los Angeles il 4 marzo 1952, oggi compie 71 anni

Ronald Montague Moss è un attore, musicista e cantante statunitense E' conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, che ha interpretato dal 1987 al 2012. Nel 2010 partecipa a Ballando con le stelle. Dal 2022 vive nei pressi di Monopoli.

Pierlugi Pardo

Nato a Roma il 4 marzo 1974, oggi compie 49 anni

Pierluigi Pardo è un giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo. Inizia nel 2001 come telecronista per Stream, poi confluita in Sky. Nel 2010 passa a Mediaset e nel 2013 inizia la conduzione di Tiki Taka e di Tutti convocati su Radio 24 e nel 2018 di Pressing. Dal 2018 è telecronista per DAZN.