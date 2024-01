Constance Hotels, Resorts & Golf sbarca sull'isola di Rodrigues

Constance Hotels, Resorts & Golf svela nuove destinazioni

Constance Hotels, Resorts & Golf ha annunciato che dal 1° gennaio 2024, il portfolio del gruppo si è arricchito di tre nuovi hotel e di una nuova destinazione, Rodrigues, rafforzando ulteriormente la propria presenza nell'Oceano Indiano.

Sotto il brand Constance Hotels & Resorts

• Constance Tekoma Rodrigues - Lodge

Questo esclusivo lodge, che incarna l'eleganza dell'architettura creola, è situato lungo una splendida spiaggia sabbiosa e in una posizione privilegiata sull'isola di Rodrigues. Completamente rinnovato di recente, dispone di 32 camere vista mare, ciascuna con terrazza privata e vasca da bagno o doccia all'aperto. Questo intimo lodge offre un ristorante panoramico, un bar, una piscina, oltre a trattamenti benessere su misura. Riconosciuta come la struttura più importante di Rodrigues, questo lodge è il rifugio perfetto all'estremità del mondo per una fuga esclusiva.

• Constance Sakoa Boutik Mauritius – Boutique Hotel

Questo affascinante piccolo boutique hotel, spesso definito un tesoro nascosto, sorge sulla spiaggia più bella della costa settentrionale di Mauritius, in posizione privilegiata a Trou aux Biches. Custodito in un lussureggiante giardino tropicale e una incantevole spiaggia bianca, l'hotel offre un'esperienza all’insegna della massima privacy con le sue 16 camere, ognuna dotata di un tocco unico. I suoi squisiti ristorante e bar vantano viste mozzafiato sul mare. Questa oasi di pace è il rifugio perfetto per chi cerca una vacanza serena a Mauritius, combinando la bellezza naturale del sito con la vicinanza alla capitale con i suoi negozi, numerosi ristoranti e attività acquatiche.

Sotto il brand C Resorts:

• C Rodrigues - Mourouk

Questo iconico e vivace hotel fronte mare è un gioiello costiero nascosto, situato nella parte sudest dell'isola di Rodrigues. Recentemente oggetto di un importante restyling, si integra perfettamente con il suo stile nel concept di C Resorts. Questo santuario sul mare è la scelta ideale per gli appassionati di kitesurf, famiglie avventurose e viaggiatori attenti all'ambiente. Il resort è pronto ad accogliere gli ospiti nelle sue 65 camere e 2 ville, ognuna con vista panoramica mozzafiato e servizi di prim'ordine. Arricchito da un kite club e da un esclusivo beach club, questo rifugio sulla spiaggia ti invita a rilassarti e scoprire la bellezza di questa destinazione autentica, lontano dal turismo di massa, in pieno stile C Resorts.

Anche il portafoglio del brand è stato ristrutturato per incorporare varie categorie, garantendo una definizione specifica per ogni tipo di hotel. Questo chiarimento razionalizza l’offerta per i clienti e facilita l'integrazione di nuove tipologie di stabilimenti nei futuri progetti di sviluppo.

Per Constance Hotels & Resorts, gli hotel ora rientrano nelle seguenti categorie:

• 'Leading Hotels': Constance Prince Maurice a Mauritius, Constance Lemuria alle Seychelles e Constance Halaveli alle Maldives.

• 'Luxury Resorts': Constance Belle Mare Plage a Mauritius, Constance Ephelia alle Seychelles e Constance Moofushi alle Maldives.

• 'Lodges': Constance Tsarabanjina in Madagascar e Constance Tekoma a Rodrigues.

• 'Boutique Hotels': Constance Sakoa a Mauritius.

Il marchio di lifestyle hotel C Resorts vanta ora due strutture: C Mauritius a Palmar e C Rodrigues a Mourouk.

Mentre il gruppo espande i propri orizzonti per comprendere nuovi paesaggi mozzafiato, mette con orgoglio in risalto l’isola Rodrigues, un vero gioiello nell’Oceano Indiano. Situata a circa 560 km a est di Mauritius, Rodrigues è rinomata per le sue spiagge incontaminate, la diversificata vita marina e il ricco patrimonio culturale. I due prossimi hotel a Rodrigues arricchiranno il portfolio del gruppo, offrendo esperienze profondamente radicate nella bellezza naturale e nelle tradizioni dell'isola.

“Le nuove opportunità offerte da questi hotel miglioreranno ulteriormente l’esperienza del gruppo nell’ospitalità di lusso, nel servizio personalizzato e nella conservazione dell’ambiente, il tutto riflettendo il nostro impegno costante nel fornire esperienze eccezionali ai nostri ospiti e nell’espansione della nostra presenza in un’altra destinazione mozzafiato.” afferma Jean-Jacques Vallet, CEO di Constance Hotels, Resorts & Golf.

E continua: “Avventurarsi a Rodrigues rappresenta un viaggio straordinario in una destinazione rara ed eccezionale. Quest'isola affascinante, con la sua bellezza naturale e la sua ricchezza culturale, è lo sfondo perfetto per i nostri due brand, Constance Hotels & Resorts e C Resorts. Con questa espansione marchiamo con orgoglio la nostra presenza su cinque isole dell'Oceano Indiano, ampliando il nostro portafoglio a un totale di undici hotel unici. Questa crescita strategica non solo diversifica la nostra offerta, ma rafforza anche la nostra dedizione all’esplorazione di nuovi orizzonti e all’introduzione dei viaggiatori in alcune delle destinazioni più sorprendenti ed esclusive del mondo”.