cosmoprof cbe asean posticipa la prima edizione a dicembre 2020

Alla luce delle conseguenze legate alla diffusione del COVID-19, gli organizzatori di Cosmoprof CBE ASEAN - Informa Markets, China Beauty Expo (CBE) e BolognaFiere – hanno deciso il rinvio della prima edizione della manifestazione.

L’evento, inizialmente previsto a settembre, avrà luogo dal 14 al 16 Dicembre 2020 presso l’IMPACT Convention and Exhibition Center di Bangkok, in Tailandia.

La Tailandia ha annunciato una limitazione delle misure di lockdown a partire dal 15 giugno. In particolare, sono oggi possibili attività legate al business come l’organizzazione di meeting ed eventi all’interno di hotel, centri congressi e quartieri fieristici.

Tuttavia, sono ancora molti i paesi confinanti nei quali la pandemia non può ancora essere dichiarata sotto controllo. Per questo motivo, gli organizzatori hanno preferito posticipare la manifestazione, confidando che il maggior tempo a disposizione permetta un ritorno alla normalità in tutta l’area, con una maggiore facilità negli spostamenti e migliori condizioni per espositori e operatori impegnati nelle attività di networking.

Gli organizzatori, con il supporto del Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) e del quartiere fieristico, hanno predisposto un protocollo, nominato Standard Operating Procedure (SOP), in linea con le indicazioni fornite dal CCSA - Centre for Covid-19 Situation Administration, per garantire le adeguate condizioni di igiene e sicurezza per l’evento di dicembre.

Nel frattempo, il team di Cosmoprof CBE ASEAN metterà a disposizione di espositori e operatori strumenti di marketing digitali per affrontare al meglio le nuove sfide del mercato.

#dontstopbeauty

L’industria cosmetica non si ferma. La pandemia ha spinto molte aziende a convertire la produzione per aumentare la disponibilità di igienizzanti per le mani, sono state organizzate raccolte fondi a supporto degli operatori sanitari, in prima linea negli ospedali, e molte altre iniziative stanno prendendo forma.

Cosmoprof CBE ASEAN lancerà la campagna social #dontstopbeauty, per raccogliere le testimonianze degli espositori che si stanno impegnando per aiutare le loro comunità e i loro clienti.

“CosmoTalks - The Virtual Series”

“CosmoTalks - The Virtual Series” è lo strumento a disposizione dei key player del settore per facilitare l’aggiornamento e la condivisione delle ultime tendenze e delle strategie per rispondere alla pandemia. Un programma di webinar online affronterà i temi più attuali: dall’impatto del covid19 sul modello di business dell’industria cosmetica, alle trasformazioni necessarie per tornare competitivi sul mercato. Numerosi convegni saranno organizzati nei prossimi mesi, con la partecipazione di agenzie internazionali, media e partner, per analizzare i trend più innovativi e le attività marketing più performanti nella regione.

Grazie al supporto di Federation of Thai Industries e di Thai Cosmetic Manufacturers Association, la prima edizione di Cosmoprof CBE ASEAN, in programma dal 14 al 16 Dicembre, accoglierà oltre 500 espositori, dalle aziende specializzate in prodotto finito, presenti all’interno della sezione Branded Finished Products, alla filiera produttiva, ospitata nell’area Supply Chain.

