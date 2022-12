Del Vecchio Jr divorzio lampo e iper costoso. "Accordo da 40 milioni"

Già finito il matrimonio tra Del Vecchio Jr e Anna Castellini Baldissera

E' durata solo 14 mesi. Poi il divorzio-lampo, con un accordo si dice di 40 milioni di euro. I protagonisti sono Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera. Come racconta il Corriere della Sera: "Giovanissimi, bellissimi, ricchissimi, avevano fatto sognare gli appassionati del genere con la festa esclusiva a Saint-Tropez, nello Château de la Messardière, tra petali di rose, colonna sonora live con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, sposa in abito da sirena e capelli raccolti in un regale chignon, sposo con il tight che l’etichetta avrebbe voluto grigio, ma che lui aveva preferito color cammello, tono su tono con la barba ben curata. Ventisette anni lui, ventuno lei, il classico colpo di testa sulla scia dell’entusiasmo: si erano conosciuti nella primavera del 2021, pochi mesi dopo erano già marito e moglie, a giugno di quest’anno il ricevimento tradizionale, a dicembre l’accordo della separazione pronto", racconta il Corriere della Sera.

La notizia del divorzio arriva originariamente da Chi, come spiega lo stesso Corriere, divorzio poi "confermato da Dagospia che ha aggiunto dettagli economici, sostenendo Che Delvecchio Junior "avrebbe sganciato 40 milioni per congedare la consorte". Ma secondo il Corriere della Sera, "persone vicine alla famiglia di lui parlano di cifre molto inferiori, cui andrebbe tolto sicuramente uno zero. Perché è vero che si sono separati e che è stato trovato l’accordo, anche finanziario, di chiusura del matrimonio. Ma sull’origine della crisi, la spiegazione andrebbe cercata soltanto in un poco di avventatezza da parte di entrambi".