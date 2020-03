Dior rinvia la super sfilata di Lecce e a New York salta il Met Gala

Continuano le cancellazioni di eventi fashion in risposta allo scenario internazionale e alla diffusione del Covid-19. A pochi giorni dall’annuncio di Hermès, un’altra storica maison francese comunica l’annullamento della sfilata cruise 2021: Dior. La collezione femminile disegnata da Maria Grazia Chiuri non verrà più svelata il 9 maggio a Lecce, come precedentemente annunciato. Il marchio, si legge in una nota, ha posticipalo lo show a data da definirsi seguendo le direttive delle autorità e anteponendo la salute di impiegati, collaboratori e ospiti, come si legge nell'articolo pubblicato da PamBiancoNews.

La casa di moda d’Oltralpe segue quindi l’esempio di Armani, Gucci, Versace, Alberta Ferretti e Max Mara, che hanno già depennato le proprie passerelle cruise 2021. È lecito attendersi novità per altri défilé dedicati alle resort. Il calendario prevede quella di Chanel il 7 maggio a Capri, mentre Ermanno Scervino ha annunciato la sua presenza all’interno della Monte-Carlo fashion week il 14 maggio.

Nel frattempo, anche il Met Gala, previsto per il 4 maggio, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del Coronavirus. Il Metropolitan Museum of Art ha annunciato che, a causa della raccomandazione di non radunare sotto uno stesso tetto più di 50 persone, “tutti i programmi e gli eventi fino al 15 maggio sono stati cancellati o rinviati”. La decisione riguarda, tra gli altri appuntamenti, anche il leggendario gala del Costume Institute che riunisce centinaia di vip sotto la regia di Anna Wintour per festeggiare l’inaugurazione dell’attesissima mostra annuale del museo newyorkese, questa volta intitolata ‘About Time: Fashion and Duration’. In una dichiarazione su Vogue, la regina della moda ha definito “inevitabile e responsabile” la decisione del rinvio, promettendo un’anteprima dell’esposizione nel prossimo numero di maggio.

Al momento, l’ultimo evento a subire il rinvio è il Festival Internazionale di Moda e Fotografia di Hyères. Per la 35a edizione, in programma dal 23 al 27 aprile, si dovrà attendere ottobre. Il fondatore del festival, Jean-Pierre Blanc, ha comunicato la decisione nelle storie di Instagram di Villa Noailles, sede dell’evento annuale. Sebbene non siano ancora state stabilite date precise, ha affermato che il festival si svolgerà dopo la settimana della moda di Parigi e prima della fiera d’arte Fiac, come informa l'articolo di PamBiancoNews.