"Felicità" di Micaela Ramazzotti al Festival di Venezia

La "Felicità” sbarca a Venezia 80 insieme a "Finalmente l’Alba"

In un’edizione dove la presenza delle registe è minoritaria segnaliamo l’arrivo di Micaela Ramazzotti che presenta oggi al Lido il suo debutto alla regia con “Felicità” film in concorso nella sezione Orizzonti. Caschetto d’oro, elegante vestito blu notte e tacchi a spillo, l’affascinante attrice romana ha incontrato i giornalisti insieme al cast al completo (Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti).

“Per me la felicità è aiutare gli altri sono così riesco a crescere e fortificarmi. Ho voluto raccontare la storia dell’emancipazione di due ragazzi cresciuti in una famiglia tossica, disfunzionale e questo percorso di emancipazione e molto lungo e difficile come il percorso psichiatrico che intraprendono i personaggi. Mi piaceva mettere due mondi diversi a confronto: la sottocultura della famiglia Mazzoni che vivono Fiumicino e l’ambiente intellettuale di Bruno (Sergio Rubini che interpreta il ruolo del suo compagno) che vive a Piazza Vittorio”, spiega.