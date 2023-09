Mostra Venezia, tutti pazzi per la figlia di Jagger: chi è Georgia May

Mostra del cinema di Venezia: chi è Georgia May Jagger e perchè ha illuminato il red carpet

La mostra del cinema di Venezia è cominciata ma un po' in sordina rispetto agli scorsi anni. Il motivo è dovuto allo sciopero degli attori di Hollywood per la battaglia contrattuale in corso che ha anche fermato le riprese di film e serie tv. La qualità dei film in concorso resta però altissima con un programma ricco di film di grandi registi. Ma non delude neanche il red carpet, anche per questa edizione che è l'80ma si alterneranno sul celebre tappeto molte star. A far impazzire i fan in particolare in una delle prime serate della manifestazione cinematografica, è stata la super modella Georgia May Jagger, figlia di Mick Jagger e Jerry Hall. Il suo look non è certo passato inosservato.