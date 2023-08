Best Hotel 2023, Italia in testa: vince il San Domenico Palace di Taormina

Best Hotel 2023, Taormina vince il prestigioso premio con il San Domenico Palace

Il prestigioso premio "Best Hotel 2023" va al San Domenico Palace di Taormina, la celebrazione è avvenuta nel corso della Virtuoso Travel Week che si è svolta a Las Vegas. La location da favola, unita al superlativo ristorante all’interno, il Principe Cerami – già detentore di due forchette della Guida ristoranti del Gambero Rosso – sono valse il blasonato riconoscimento al gioiello siciliano, che appartiene alla catena Four Seasons.

Il San Domenico ha 111 tra camere e suite e occupa un antico convento domenicano a cui è stato aggiunto nel 1986 un edificio in stile liberty italiano, il Grand Hotel Wing. Tutte queste componenti lo hanno elevato a meta molto ambita per le celebrità, tanto da ospitare il G7 nel 2017.

“Siamo onorati e felici di ricevere questo prestigioso premio da Virtuoso - spiega Lorenzo Meraviglia, general manager dell’hotel di Taormina - Il San Domenico Palace ha riaperto due anni fa come un hotel Four Seasons e posso onestamente dire che è stata un’avventura incredibile. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la nostra visionaria proprietà, il Gruppo Statuto e il nostro talentuoso architetto, Valentina Pisani. Questo premio è il culmine di tanta passione, impegno e grande lavoro di tutto il team, ma è solo l’inizio! Ora siamo ancora più motivati a continuare ad alzare l'asticella”.

