Cinema, Festival di Venezia tra scioperi e gossip: programma dell'edizione '23

Festival del Cinema di Venezia 2023: chi sarà presente, gossip e programma

La congiuntura per il Leone -quello di Venezia- stavolta sembrava parecchio sfavorevole: lo sciopero più aspro che si vedesse da 60 anni e che coinvolge autori e attori, l’audience che stenta a risalire a livelli pre pandemici, la minaccia dell’intelligenza artificiale, il granchio blu killer di vongole che gli chef tentano di fare entrare nei menu stellati lagunari nonostante sia definito “alieno”.

Ma il direttore, Alberto Barbera, se la è cavata benissimo. Magari sul red carpet sfileranno, Sandra Milo e Rita Pavone, insignite del premio Diva e Donna che sarà tributato al Centurion Palace il 4 settembre, anziché Zendaya ed Emma Stone però ci si potrà consolare con un programma di tutto rispetto e con le mise di Caterina Murino, la madrina di questa edizione, che aprirà e chiuderà il Festival e promette di andare ben oltre il ruolo di bella statuina.

Alberto Barbera, direttore del Festival del Cinema di Venezia



Perché è vero che il côté mondano è un po’ in sofferenza, ma il programma merita e il direttore, Alberto Barbera, dichiara che “se anche l’industria dell’audiovisivo mostra le sue fragilità, il cinema è vivo come non mai.

La conclusione del lungo processo di selezione dei film proposti alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ne parrebbe una conferma, nonostante le difficolta che anche quest’anno si sono dovute affrontare”.

E l’assenza delle star americane ci consentirà di concentrarci di più su storie avvincenti come quella che Pierfrancesco Favino, con Comandante, porterà in apertura di Festival, diretto da Edoardo De Angelis: storia ambientata nel 1940, dove il comandante del sommergibile Cappellini, dopo una colluttazione con il mercantile Kabalo, decide di salvare i 26 naufragi belgi altrimenti condannati a morte e sbarcarli nel porto vicino, navigando in emersione e rischiando la sua vita e quella dei suoi uomini.