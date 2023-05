Ferragamo, assolta la ex moglie Ilaria Giusti: "Non rubò i mobili, ma..."

Divorzio Ferragamo, la ex moglie è stata prosciolta dall'accusa di appropriazione indebita

C'è una svolta nella battaglia legale del divorzio milionario tra l’imprenditore Ferruccio Ferragamo e l’ex moglie Ilaria Giusti. Dopo un rimbalzo di sentenze durato quattro anni, la donna è stata ora prosciolta dal giudice per l'udienza preliminare di Firenze dall’accusa di appropriazione indebita dei beni, del valore stimato in circa 400.000 euro, appartenenti a quella che era la loro casa coniugale nel capoluogo fiorentino.

Il contenzioso risale al 2019, quando Ferragamo aveva denunciato la Giusti di aver portato via arazzi, tappeti e mobili lussuosi, nonchè esclusive opere d’arte, dalla loro residenza affacciata sul lungarno Vespucci. Così, è la donna a spuntarla in questo lunga battaglia legale, grazie alla difesa dagli avvocati Umberto Schiavotti e Iacopo Tozzi. A seguito del proscioglimento, Giusti ha espresso "grande sollievo", dopo essere stata "provata in questi anni da un’accusa tanto umiliante quanto infondata".

Intanto, sul fronte della giustizia civile, lo scorso settembre la Cassazione ha disposto che la Giusti debba continuare a ricevere, almeno per il momento, il suo assegno di mantenimento da 60.000 euro mensili, ma ha stabilito, per la prima volta, che la colpa della fine del matrimonio potrebbe essere sua, e non di Ferragamo. L’ultima parola sull’addebito del divorzio spetta adesso alla Corte di appello di Firenze. Se i giudici daranno ragione alla Cassazione, la donna potrebbe anche perdere l’assegno di mantenimento.

Inoltre, secondo quanto spiegato dai legali che la assistono, la ex contesta a Ferragamo il mancato pagamento di parte degli assegni di mantenimento in favore suo e del figlio, per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. Su questo aspetto, dunque, la guerra non si arresta.