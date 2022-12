Ferragnez all'Alpe di Siusi: guarda tutte le foto più belle

Ferragnez all'Alpe di Siusi: le foto delle vacanze

Sono sbarcati all'Alpe di Siusi Federico Lucia, in arte Fedez, e la moglie, l'influencer Chiara Ferragni. Con loro anche le due sorelle dell'imprenditrice digitale e i figli della coppia, Leone e Vittoria. In due giorni non sono mancati scatti divertenti e perfino sexy. Noi abbiamo raccolto una selezione di quelli più belli, tutti presi dall'account Instagram della Ferragni che rimane di gran lunga l'account più seguito nel nostro Paese con oltre 28 milioni di follower. Non è da meno Fedez, che ne ha 14,5 milioni.