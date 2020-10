Il premier Giuseppe Conte ha chiesto nei giorni scorsi a Chiara Ferragni e Fedez di fare un appello per esortare soprattutto i più giovani a rispettare le regole in questi giorni di emergenza per la pandemia di coronavirus: dal distanziamento fisico all'igiene delle mani senza dimenticare l'uso delle mascherine.

E la rete cerca di sorridere, con l'immagine del rapper e dell’imprenditrice digitale che tengono in braccio il Presidente del Consiglio come fosse il piccolo Leone...