Futuro Direzione Nord: al via la 22esima edizione ‘Road To Europe’

Futuro Direzione Nord: presentata la 22esima edizione dal titolo ‘Road To Europe’, focus sul ruolo dell’Europa nel panorama politico ed economico

Oggi, presso la sede di Assolombarda in Via Pantano, si è tenuta la ventiduesima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord, riunendo oltre 60 ospiti tra ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, istituzioni milanesi e lombarde, nonché vertici aziendali e della società civile. La kermesse, promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia, ha affrontato il tema centrale "Road To Europe", ponendo l'attenzione sul ruolo cruciale che l'Europa gioca nell'attuale panorama politico ed economico.

Direzione Nord ha sempre rappresentato un punto d'incontro per istituzioni, politica, imprese e stakeholder interessati a discutere del ruolo del Nord nell'intero sviluppo italiano, nonché del futuro europeo. Questa edizione ha posto l'accento sull'Europa, alla vigilia delle elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno. La giornata è stata aperta con i saluti di Fabio Massa, Presidente della Fondazione Stelline, seguito dall'intervento di Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda.

“L'appuntamento di quest'anno è particolarmente significativo poiché ci troviamo a un mese dalle elezioni europee. Le imprese di questa regione godono di una forte presenza internazionale e sono effettivamente protagonisti oltre i confini nazionali. Tuttavia, queste stesse aziende necessitano di certezze dall'Europa. Attendiamo decisioni e cambiamenti coerenti. Il ruolo che ci aspettiamo dall'Europa non si limita più al solo ambito economico. L'industria è il motore trainante e, ad oggi, non possiamo affrontare la concorrenza soltanto con gli stati individuali; ci troviamo a competere con la Cina e gli Stati Uniti; dunque, è essenziale disporre dei mezzi necessari per far fronte a questa sfida. È evidente che non possiamo più permetterci di agire da soli, come dimostrato sia dalla pandemia che dalla situazione di conflitto. È urgente garantire la sicurezza dell'industria e del nostro benessere sociale. Questi sono prerequisiti fondamentali per un Paese che funzioni adeguatamente. Quello che chiediamo è una discontinuità rispetto alle decisioni prese dall'Europa negli ultimi quattro anni. Vorremmo un approccio più sensibile che tenga conto delle reali potenzialità delle nostre imprese”, ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda.

Tra gli incontri più significativi, è emerso quello con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nonché il focus sulle infrastrutture e sull'energia, con la partecipazione di Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess, e Claudia Maria Terzi, Assessore Infrastrutture di Regione Lombardia, tra gli altri. La mobilità europea è stata al centro dell'attenzione con l'incontro "Smart Road to Europe", che ha visto la partecipazione di figure di spicco come Edoardo Rixi, Viceministro a Infrastrutture e Trasporti, e Pierpaolo Settembri della Commissione Europea.

Durante il primo panel, Claudia Maria Terzi, Assessore Infrastrutture di Regione Lombardia, ha commentato: “Abbiamo i numeri di uno stato europeo, ma il nostro obiettivo è coniugare sostenibilità, innovazione e infrastrutture pubbliche. Oltre alle autostrade, le nostre ferrovie svolgono un ruolo cruciale nel garantire la mobilità delle persone e delle merci in tutto il paese. Quando si parla di sviluppare nuove infrastrutture, è chiaro che dobbiamo considerare una serie di fattori. Stiamo esplorando nuove modalità di costruzione, come l'utilizzo di materiali riciclati, come dimostra il progetto dell'Arena del Futuro, che prevede la possibilità di ricaricare le macchine elettriche direttamente dal manto stradale mentre sono in movimento. Il nostro obiettivo è creare un equilibrio armonioso tra innovazione e sostenibilità”.

Rixi, inoltre, ha sottolineato l'importanza di completare un sistema infrastrutturale stradale moderno che connetta l'Italia all'Europa attraverso i valichi alpini, evidenziando la loro criticità nel caso in cui ciò non avvenga. "Finita l’iniezione di liquidità del PNRR avremo bisogno di reperire fondi per mantenere la capacità produttiva del settore e per completare le opere dopo il 2026. Oggi, per concepire un sistema infrastrutturale moderno, l'Europa deve adottare un approccio diverso rispetto a quanto fatto negli ultimi 30 anni. Il nord-ovest, che è stato tra le prime regioni ad essere infrastrutturate nel nostro Paese, presenta problemi rispetto alla zona dei valichi alpini lungo le nostre frontiere settentrionali, sia verso la Francia che verso l'Austria", ha aggiunto il viceministro.

Altrettanto importante è stato il dibattito sulla situazione abitativa a Milano, con interventi di Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia, e Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano. La giornata ha continuato con un focus sul ruolo della Lombardia nelle elezioni europee, con l'intervento del Presidente della Regione Attilio Fontana, seguito da un incontro con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il tema della natalità e del welfare è stato affrontato con un'intervista "a tu per tu" con la Ministra per la Famiglia, natalità e pari opportunità, Eugenia Roccella, seguita da un confronto sulle politiche a sostegno della genitorialità italiane ed europee. L'energia e l'ambiente hanno trovato spazio nel panel successivo, con interventi di Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, e Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia.

Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, natalità e pari opportunità, ha commentato: “La natalità e la questione ambientale sono strettamente connesse. Spesso, quando si affronta il tema della natalità, si tende a concentrarsi sui rischi che comporta in termini di welfare e pensioni, trascurando l'importanza del territorio. Tuttavia, è essenziale adottare un'ottica politica completa e integrata. La nostra visione politica si articola su tre punti chiave. Innanzitutto, prevediamo un sostegno diretto alle famiglie mediante l'incremento dell'assegno unico, offrendo così un aiuto immediato. In secondo luogo, riteniamo fondamentale promuovere il lavoro femminile”.

“È cruciale che le donne abbiano accesso alla sicurezza economica e all'autonomia prima di decidere di formare una famiglia. A questo proposito, abbiamo registrato notevoli successi, con un aumento significativo dell'occupazione femminile che ha raggiunto livelli senza precedenti. Il terzo punto riguarda i servizi, in particolare gli asili nido. Abbiamo significativamente aumentato i rimborsi a partire dal secondo figlio, poiché le principali difficoltà emergono solitamente dopo la nascita del secondo bambino. È importante sottolineare che queste misure sono state adottate fin dalla prima fase della nostra amministrazione. Inoltre, l'ufficio di bilancio ha certificato che queste politiche hanno generato benefici per le famiglie stimati in 16 miliardi di euro”, ha concluso Roccella.

La giornata si è conclusa con un dibattito sulle sfide e le prospettive dell'innovazione, inclusa l'intelligenza artificiale e la cybersicurezza, e un focus sul futuro della giustizia, dalle riforme recenti al ruolo dell'intelligenza artificiale. Futuro Direzione Nord - L’innovazione che serve ha offerto una panoramica ampia e approfondita delle sfide e delle opportunità che l'Europa presenta, rappresentando un importante momento di confronto e dibattito per il futuro del nostro continente.

L'intervista di affaritaliani.it a Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

A margine del primo panel, Giorgio Gori Sindaco di Bergamo, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "La sfida principale è di natura istituzionale e riguarda il ruolo dell’Europa e la sua efficacia. Finora, l’Europa ha compiuto grandi progressi, ha creato un mercato unico, garantito la pace e introdotto una moneta comune. Tuttavia, non è ancora in grado di prendere decisioni tempestive e adeguate in un contesto di rapido cambiamento. Attualmente, l’Europa non gode di sufficiente autorevolezza sulla scena politica internazionale e manca di una politica di bilancio competitiva rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Il vero tema che emergerà nella prossima legislatura sarà come l’Europa potrà fare un salto di qualità, tenendo sempre presente il benessere dei cittadini".

L'intervista di affaritaliani.it a Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess

"Più di 1 miliardo di euro sono stati destinati all'intelligenza artificiale e agli investimenti correlati. Attualmente, il vice ministro Rixi si trova a Genova per discutere dell'arrivo dei grandi cavi di comunicazione digitale in città. Questo dimostra che il governo italiano è fortemente impegnato su questo fronte. Il percorso di transizione è già tracciato e il governo italiano sta lavorando con determinazione per seguirlo. Tuttavia, ci sono sfide da affrontare, come gli standard imposti dall'Europa. Ad esempio, il tema delle abitazioni eco-sostenibili e il divieto dei motori a combustione entro il 2030 rappresentano sfide significative. Personalmente, ritengo che queste misure possano danneggiare l'industria automobilistica italiana, ma anche colpire le tasche degli italiani. Infatti, secondo le linee guida europee, la trasformazione verso abitazioni eco-sostenibili comporterebbe costi considerevoli, stimati tra i 40.000 e i 50.000 euro per ogni famiglia", ha ribadito Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess, ai microfoni di affaritaliani.it.

L'intervista di affaritaliani.it a Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano

Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "Il trasporto pubblico di Milano è già di alto livello, ma certamente può essere migliorato, soprattutto con un potenziamento dei servizi su superficie. Ciò che serve alla città è un sistema di trasporto integrato che coinvolga l'intera area metropolitana, in modo che le oltre 400.000 auto che entrano in città possano essere ridotte grazie a un servizio più efficiente. Milano già svolge un ruolo di rilievo in Europa come metropoli, ma è essenziale adottare una visione più ampia che consideri l'intera area metropolitana. Questo significa soddisfare le esigenze di coloro che vivono al di fuori della città ma che sono attratti da essa per varie ragioni".

L'intervista di affaritaliani.it a Marina Brambilla, Rettrice dell’Università Statale di Milano

"Il sistema universitario milanese si trova di fronte al problema del caro affitto e delle residenze, un tema che ha ricevuto grande attenzione negli anni precedenti. Affrontare il diritto allo studio richiede una collaborazione stretta con la Regione Lombardia e il Comune di Milano. Attualmente, stiamo lavorando a un progetto di residenze diffuse che mira a creare un campus multicentrico. Milano sta sempre più consolidando la sua identità come una città volta alla conoscenza e all'informazione, e di conseguenza il sistema universitario interagisce in modo significativo con le istituzioni locali. La nostra università, la Statale, si impegna come ateneo pubblico, prendendo in considerazione anche gli studenti provenienti da famiglie a basso reddito. Abbiamo recentemente approvato una fascia di non contribuzione per gli studenti con un reddito fino a 30.000 euro e offriamo borse di studio e posti letto fino a un reddito ISEE di 24.000 euro. Tuttavia, ci sono studenti di tutte le fasce di reddito che trovano soluzioni per rimanere nonostante i costi elevati di Milano. L'attenzione maggiore deve essere rivolta proprio alla fascia media, che richiede un intervento più mirato", ha dichiarato Marina Brambilla, Rettrice dell’Università Statale di Milano, ai microfoni di affaritaliani.it.