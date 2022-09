Francesco Totti a cena con Noemi, mentre Ilary Blasi non è in villa - FOTO

Mentre Francesco Totti porta a cena fuori Noemi Bocchi, Ilary con delle storie conferma di non vivere nella villa all'Eur

Francesco Totti è in attesa dell'incontro con gli avvocati per definire i punti della sua separazione da Ilary Blasi, mentre il settimanale Chi anticipa la sua nuva paparazzata con Noemi Bocchi. L'ex capitano della Roma è stato pizzicato a cena fuori, in uno dei ristoranti di Terracina, dove un tempo era di casa con la conduttrice.

L'ex coppia, dallo scorso 11 luglio quando ha annunciato la separazione, non è mai stata persa di vista dal radar del gossip. Così mentre Francesco Totti è a cena con Noemi Bocchi, Ilary Blasi scaccia via gli ultimi rumors, che la vedono essere tornata nella mega villa all'Eur, con una serie di storie pubblicate si Instagram, l'ex letterina si geocalizza in una lussuosa camera dell'hotel De Russie, di via Condotti, a Roma.