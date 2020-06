Gambero Rosso: Paolo Cuccia presidente, Luigi Salerno ad

L’8 giugno si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso, a seguito dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria in cui è stato deliberato da minimo 3 a massimo 15 componenti il nuovo numero di Consiglieri, e che è stato fissato in 11 per il prossimo triennio.

Il Consiglio di Amministrazione, spiega una nota riportata da Primaonline, ha confermato alla carica di presidente Paolo Cuccia e deliberato la nomina a vicepresidente Angelo Sajeva, e nominato amministratore delegato Luigi Salerno, già consigliere e direttore generale del Gruppo Gambero Rosso. Gli altri consiglieri sono Daniele Lucherini, già Consigliere; Maurizio Brigatti; Francesco Cafagna; Gabriele Capolino; Giorgio Luigi Guatri; Ottorino Mattera; Marco Moroni e Giulia Pessani.