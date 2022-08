Giorgia Soleri e Chiara Ferragni cenano in reggiseno: fan divisi

Giorgia Soleri e Chiara Ferragni cenano in reggiseno

I fan sono già divisi: c'è chi sostiene che si tratti di una cafonata pazzesca, per dirla con Christian De Sica, e chi invece sostiene il messaggio positivo lanciato dalle due influencer. Stiamo parlando di Giorgia Soleri, nota anche per essere la fidanzata del leader dei Maneskin Damiano David, e Chiara Ferragni. Entrambe, a distanza di pochi giorni una dall'altra, hanno postato foto in cui mostravano il loro abito per andare a cena: tutte e due erano con una sorta di reggiseno. La Soleri anche con i peli delle ascelle bene in vista, dal momento che da tempo si è fatta paladina del "my body my Choice" e ha scelto di non depilarsi più. La Ferragni invece senza mostrare alcun pelo, ma anche lei in reggiseno. E il pubblico si è diviso.