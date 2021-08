Green Pass, Covid vissuto con ironia

Variante Delta e Green Pass. Nuovi contagi, copertura dei vaccini e restrizioni. In questi giorni di nuova incertezza in cui gli utenti iniziano a fare i conti con lo scenario della terza dose contro le possibili varianti del Covid e i paletti imposti per chi non è in possesso di certificato vaccinale, non resta che riderci su e prenderla con ironia, come solo la rete web e social sa fare. Guarda la gallery per scoprire altri meme e situazioni al limite dell'assurdo che ti strapperanno un sorriso anche in un momento storico così difficile e delicato.