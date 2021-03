Gucci e quel mitico attico in San Babila: ora è del magnate indiano del pharma

In questi 1.800 metri quadrati, con giardino pensile e piscina, in piazza San Babila Maurizio e Patrizia Gucci vissero momenti felici prima di trasferirsi in via Palestro e prima del delitto che tenne con il fiato sospeso l’Italia: Patrizia fu poi condannata come mandante dell’omicidio del marito e patron della casa di moda.

Ora questo attico da sogno, che stava per essere messo all'asta dopo una vicenda lunga e complessa, è stato venduto al magnate indiano dei farmaci Rishal Shah per una cifra da capogiro: secondo i rumors, ben 20 milioni di euro. L’acquirente è Rishal Shah, proprietario della società specializzata nel controllo e nell’ispezione dei farmaci Jekson Vision, una multinazionale con sedi in India, Usa, Russia, Inghilterra, Germania e Malta. Tra i tanti clienti di Jekson Vision, ci sono anche AstraZeneca e altre aziende farmaceutiche pronte a produrre il vaccino anti Covid come la francese Sanofi o l'elvetica Novartis.

Come spiega al Corriere della Sera l’avvocato Giuseppe La Scala, che ha seguito la vicenda giudiziaria inerente l’immobile “l’acquirente si è presentato da solo senza neanche l’intermediazione di un agente immobiliare. Ha saputo della casa grazie al tam tam delle sue amicizie e ha fatto l’offerta per quella che diventerà la sua abitazione”.