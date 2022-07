Il primo ministro finlandese è rock, Sanna Marin in shorts e chiodo di pelle

Sanna Marin in shorts e chiodo di pelle per assistere al festival Ruisrock

Il primo ministro finlandese, Sanna Marin, soprende tutti: è apparsa sull’account ufficiale Instagram del festival di musica Ruisrock, in una versione decisamente rock.

In particolare, il leader Sanna Marin per assistere al concerto ha scelto d’indossare: shorts in denim, chiodo in pelle e anfibi. Insomma un look decisamente insoliyo, siamo abituati a vederla sempre in rigorosi tailleur e camicie dai toni pastello.