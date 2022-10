Ilary Blasi e Francesco Totti vivono insieme e comunicano solo via WhatsApp

Ilary Blasi e Francesco Totti vivono ancora insieme nella villa dell'Eur, ma comunicano solo via WhatsApp

Il 14 ottobre Ilary Blasi e Francesco Totti si vedranno in tribunale per separare i beni. Mentre l'ex coppia ancora vive sotto lo stesso tetto, la villa da oltre 1.400 metri quadri che si trova ai piedi del quartiere romano Eur. Soprattutto, fonti vicine rivelano che i due non si rivolgono parola anzi si scrivono via chat: "Francesco e Ilary non parlano più, si scrivono via WhatsApp".



I rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti ormai sono gelidi. In questi mesi, poi, tra frecciatine lanciate dalla conduttrice via social e l'intervista a fiume dell'ex n 10 della Roma rilasciata al Corriere della Sera, le conversazioni sono sempre più stringate e solo per comunicare i bisogni dei tre figli. Altro rumors che si va aggiungere, è quello del trasloco imminente di Francesco Totti a Roma Nord. Il 'Pupone' non solo lascia il suo amato quartiere Eur, dove vive da anni, ma sembrerebbe che vada a convivere con Noemi Bocchi, in un appartamento nuovo di zecca.