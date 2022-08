Jessica Alves festeggia la sua trasformazione in Barbie dopo 90 operazioni

L'ex Ken umano, Jessica Alves festeggia di essere come Barbie dopo 90 interventi di chirurgia

Jessica Alves ha completato la sua trasformazione in Barbie. Così, Rodrigo Alves, poi, Ken umano, dopo ben 90 interventi di chirurgia ha ottenuto il risultato sperato. Inoltre, l'ex di Giacomo Urtis è ufficialmente entrata nel "Barbie world". Jessica intervistata nel programma This Morning ha raccontato del suo drastico cambiamento per cui ha speso 1 milione di sterline.

La trasformazione di Jessica Alves in Barbie

Precisamente, a Vernon Kay e Rochelle Humes nel programma This Morning Jessica Alves ha raccontato che oggi è felice al 95 % per la sua trasformazione in Barbie. Dopo l'ultimo intervento, il 90esimo, fatto il mese scorso, ha mostrato i risultati ospite dello show.

Jessica Alves ha dichiarato: "Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell'aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina".

Per quel 5 % per avere la piena felicità, le mancherebbe ancora un'operazione chirurgica per completare al 100 % la trasformazione. Si tratterebbe di un intervento a cui dovrebbe sottoporsi al naso, ma i medici gliel'hanno sconsigliato. "Ho avuto problemi, se lo toccano ora morirà".