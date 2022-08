Jova Beach Party: la Procura di Lucca apre un fascicolo per danno ambientale

Un'associazione ambientalista ha presentato un esposto sul Jova Beach Party di Viareggio

La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo conoscitivo sul Jova Beach Party, il concerto di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti previsto sulla spiaggia del Muraglione a Viareggio il 2 e il 3 settembre.

L'inchiesta è stata aperta dalla Procura dopo che un'associazione ambientalista ha presentato un esposto per un danneggiamento della vegetazione che costeggia la spiaggia. Il fascicolo è contro ignoti e nessuno al momento è iscritto sul registro degli indagati. L'ipotesi di indagine è quella del danno ambientale.

Gli ambientalisti hanno chiesto al cantante di spostare il suo concerto a Viareggio lontano dalla spiaggia, cercando una soluzione alternativa.

L'Arpat ha fatto sapere con una relazione che "la spiaggia del Muraglione non è habitat naturale".

Dopo il caso dei 17 lavoratori in nero, le smentite e la risposta del cantante: "Il Jova Beach Party non mette in pericolo nessun ecosistema. Non devastiamo niente, anzi non solo ripuliamo le spiagge, ma le portiamo a un livello migliore di come erano prima. Il Jova Beach non è un progetto greenwash, è una parola che mi fa cagare come mi fa schifo chi la pronuncia perché è una parola finta, un hashtag e sapete dove potete metterveli gli hashtag».