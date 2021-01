Viaggi, le 10 destinazioni da sogno del 2021: Mar Rosso, Maldive, Canarie e...

Il 2020 si è concluso e la voglia di viaggiare cresce ogni giorno di più. Stando ai trend di "staycation", il 2021 sarà un anno all'insegna della prodenza e della riscoperta, magari di mete locali e di destinazioni "vicine". Ma ciò non toglie agli italiani il desiderio di salire su un aereo e ricominciare ad esplorare il mondo. I dati delle ricerche e delle prime prenotazioni, elaborati da Volagratis.com, forniscono una panoramica dettagliata delle 10 destinazioni dove sognano di andare gli italiani nel 2021. Dalle acque cristalline delle Maldive al fascino mediterraneo della Sicilia, passando per le luci di New York e Tokyo per arrivare tra i siti archeologici di Roma o in cima ai grattacieli di Dubai, ce n'è per tutti i gusti.

Le 10 destinazioni da sogno del 2021

1- Mar Rosso

Grazie a temperature che di giorno non scendono mai sotto i 20° e a una delle barriere coralline più belle del pianeta, il Mar Rosso è una destinazione da scoprire tutto l’anno, per rilassarsi lungo le sue spiagge o dedicarsi allo snorkeling. Tra le mete egiziane più desiderate dagli italiani spicca Hurghada, che registra già l’11% delle prenotazioni volo+hotel per il 2021 e che nelle ricerche dei viaggiatori raccoglie il 6% delle preferenze totali; seguono Sharm El Sheikh e Marsa Alam, rispettivamente con il 9,4% e il 5% di prenotazioni totali sui pacchetti volo+hotel.

2- Maldive

Acque cristalline, spiagge candide e resort da sogno: le Maldive sono la destinazione perfetta per un viaggio all’insegna del relax e totalmente immerso nella natura e per recuperare le energie dopo un anno complesso come lo è stato il 2020. Forse è per questo che sono tra le destinazioni più sognate: un italiano su dieci ha infatti cercato su Volagratis.com offerte per hotel e pacchetti volo+hotel per raggiungerle.

3- Canarie

Le Canarie sono un piccolo mondo a sé, ognuna con la propria personalità e le caratteristiche che la rendono unica. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra sport, natura e relax: dalla selvaggia Tenerife (che raccoglie già il 3% di prenotazioni totali per il 2021 sui pacchetti volo+hotel) a Fuerteventura (2,8%), fino alla più vivace Gran Canaria.

4- Sicilia

La ricca cultura enogastronomica, le numerose meraviglie artistiche e le preziose testimonianze storiche rendono la Sicilia una delle isole italiane da visitare almeno una volta nella vita, una meta da scoprire e riscoprire a tavola e in viaggio tra saline, siti archeologici e città dal fascino mediterraneo. A dimostrarlo il numero delle ricerche (2,5% del totale) e delle prenotazioni (4,2%) degli hotel per il 2021 già registrate da Volagratis.com. Tra le mete più gettonate spiccano Palermo e Catania.

5- Dubai

Dubai sembra provenire da un altro pianeta: un’oasi di vetro e di metallo che sbuca improvvisamente dal deserto e si specchia nelle acque turchesi del Golfo Persico. Sono proprio la sua atmosfera surreale, i suoi alberghi di lusso e le decine di esperienze e opportunità che offre a renderla una delle mete più desiderate e ricercate dagli italiani per il 2021 sulla piattaforma di Volagratis.com (3% del totale).

6- Tokyo

Costantemente proiettata nel futuro, ma con solide radici ancorate a un passato ricchissimo, Tokyo è un mix di innovazione e tradizione, un luogo dove templi e santuari convivono con megaschermi e ultime tecnologie. Sognata soprattutto in primavera, quando si tinge di rosa per i ciliegi in fiore, la capitale giapponese registra già il 2,5% delle prenotazioni totali dei voli.

7- New York

New York è la città dove le cravatte di Wall Street convivono con il fascino hipster di Brooklyn, dove si battono mani e piedi al ritmo dei più celebri musical di Broadway e si osservano in silenzio le fontane del Memoriale dell’11 settembre. La città che non dorme mai e dove tutto è possibile registra la percentuale più alta di ricerche per quanto riguarda i voli (4%), cui si aggiungono quelle per i pacchetti volo+hotel (4%) e le prenotazioni per i voli già effettuate (2%).

8- L’Avana

Città dal fascino caraibico e dalle atmosfere latine, L’Avana è una capitale ricca di profumi, di colori, di sapori. Dal centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, fino al Malecón, la passeggiata sul lungomare, la città è un’esperienza sensoriale da vivere almeno una volta nella vita: a confermarlo le ricerche dei voli (2%).

9- Amsterdam

Musei che raccontano importanti pagine della storia europea, gallerie d’arte che ospitano alcune tra le più belle opere del mondo, canali che l’attraversano e percorsi ciclabili che permettono di scoprirla senza fretta: questa è Amsterdam. La capitale dei Paesi Bassi è una meta che non conosce stagioni ed è al primo posto tra le destinazioni già prenotate per i pacchetti volo+hotel su Volagratis.com, scelta da oltre 1 italiano su 10.

10- Roma

Tra le destinazioni più sognate dagli italiani c’è anche la Città Eterna, complice il desiderio di riscoprire il proprio Paese partendo dal suo cuore. Dal Colosseo al Pantheon, passando per i vicoli di Trastevere e per le sue famosissime piazze, Roma registra già il 2,8% delle prenotazioni di hotel e il 4,5% di voli per le vacanze del 2021.