Lezioni di Burlesque da Emma Nitti (Grace Hall): La magia di essere donna

Mercoledì 9 e giovedì 10 giugno alle ore 19 Emma Nitti, in arte Grace Hall, la regina italiana del Burlesque, con la collaborazione di Cinecittà 3, terrà in live streaming due lezioni su “La magia di essere donna”.

Concentrando l’attenzione sulla messa a fuoco di metodi ed atteggiamenti fisici e mentali per apprendere l'arte di guardare dentro il proprio corpo che chiede di potersi esprimere, suddette lezioni hanno come obiettivo -soprattutto all’indomani di una grave stagione di pandemia - quello di insegnare a godere del momento presente per proiettarsi verso una vita più piena e consapevole e risvegliare così le energie femminili, sempre più spesso silenti.

“Ci concentreremo sull’ascolto e il controllo del corpo, sul contatto visivo, sulla capacità di esprimere un linguaggio corporeo consapevole, efficace e preciso, entrando in contatto con la nostra femminilità più autentica”, dichiara l’artista Emma Nitti.

“Maggiore consapevolezza consente di evolvere il nostro potenziale, di essere a nostro agio e di esprimere la migliore versione di noi stesse, sul palco come nella vita di tutti i giorni. Piccoli ma preziosi segreti che parlano di noi a noi e che aiutano, in modo quasi impercettibile, a relazionarsi con gli altri e nel mondo costruendo sinergie all’insegna della bellezza, intesa come armonia possibile e azione concreta”.

E' possibile registrarsi dalla pagina Facebook dell'evento "La magia di essere donna: esprimi la diva che è in te".