Marcuzzi, Nargi, De Lellis e Leotta: i tradimenti estivi degli italiani

Estate 2021, Marcuzzi, Nargi, Pellegrini, Leotta, De Lellis: la classifica delle bombe sexy

Che estate bollente: le temperature toccano livelli record da nord a sud d'Italia e dalla città si cerca di scappare, concendendosi un po' di relax tra mare e montagna. Ma in questo agosto un po' anomalo, con chi gli italiani avrebbero un affaire più volentieri? Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un'avventura in totale discrezione e anonimato, ha stilato una classifica delle più sexy di quest’estate 2021.

In vetta alla classifica c'è Federica Ridolfi, ex schedina, che iniziò la sua carriera a 17 anni con il gruppo del Bagaglino, ed oggi bellissima mamma, apprezzata dall'88% degli uomini. Secondo gradino del podio per l'ex velina mora di "Striscia la Notizia" Federica Nargi, che piace all'85% degli intervistati. Terza classificata l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Giulia De Lellis, curiosamente autrice di un libro proprio sulle corna, scritto con l'aiuto della blogger Stella Pulpo.

Seguono nella graduatoria delle star più desiderate per una scappatella la già famosa velina Melissa Satta, apprezzata dal 77% degli intervistati, la splendida conduttrice di Dazn Diletta Leotta, che continua a riscuotere grande successo su Instagram, e piace 75% del campione. Seguono poi Paola Di Benedetto (74%), Taylor Mega (71%), Alessia Marcuzzi (69%), Federica Pellegrini (67%) ed Ivana Mrazova (65%).