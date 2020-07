Moda, Bali Barret dice addio a Hermès dopo oltre 15 anni

L'artistic director Bali Barret dice addio a Hermès dopo 15 anni, a riportarlo Wwd.

In Hermès dal 2003 come direttore artistico, la Barret ha in seguito guidato il womenswear nel 2009, influenzando con il suo stile tutti i dipartimenti femminili.

Il general artistic director di Hermès Pierre-Alexis Dumas ha sottolineato a Wwd: “È stato un privilegio e un grande piacere lavorare con Bali per tutti questi anni. Rendo omaggio a una stretta collaborazione durata oltre 15 anni e al notevole lavoro svolto da Bali, che ha sempre animato la creatività con una ricerca di bellezza, audacia, fantasia e contemporaneità. Ha ispirato la maison con passione e valorizzando i talenti di responsabili allo stile, designer e artigiani”.