Moda, in arrivo su H&M la capsule dell'araba Sandra Mansour

In arrivo su H&M la nuova capsule della stilista di Beirut Sandra Mansour.

Come riporta Pambianco, per la prima volta il brand svedese lancerà la collezione in edizione limitata della deigner araba, disponibile sul sito e negli store H&M dal 6 agosto.

Sandra Mansour tramite un post sul suo profilo Instagram ha sottolineato: “Sono fiera come donna, sono fiera come libanese, e sono molto fiera come designer. Sono fiera di presentarvi la collezione ‘Fleur Du Soleil’ e la mia favolosa collaborazione con H&M”.