Moda, Maria Guerriero ed Alex Belli sono i nuovi testimoni della Maison Notaro

A un anno dall'uscita in sala del film "Dagli occhi dell'amore" di Adelmo Togliani, si riforma la coppia artistica composta da Maria Guerriero e Alex Belli. I due giovani protagonisti della pellicola che ha segnato il ritorno su un set italiano di Katherine Kelly Lang, l'indimenticabile Brooke Logan di Beautiful, saranno infatti i testimonial della nuova campagna per le collezioni della maison Notaro che racchiuderà classe, femminilità ed eleganza. Il set sarà quello di Ischia, la stessa location che ha ospitato alcuni mesi fa le riprese di "Resilienza", lungometraggio dedicato al tema del femminicidio diretto dal regista partenopeo Antonio Centomani, e prodotto dalla Lupa Film di Maria Guerriero, casa di produzione che ha scelto di sposare tematiche legate al mondo femminile, in collaborazione con l'imprenditore Antonio Rubel e Generazione Vincente. Un film che ha ricevuto i consensi della critica e anche per Maria Guerriero il premio Apoxiomeno come miglior attrice e i premi SanPietrino d'Oro e Castelli Romani Film Festival come migliore sceneggiatrice.