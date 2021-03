Oscar 2021, Laura Pausini nominata con "Io Si" come miglior canzone originale

Non contenta della recente vittoria del Golden Globe, Laura Pausini è stata nominata agli Oscar 2021 con "Io Sì" come miglior canzone originale per il film La vita davanti a sè di Edoardo Ponti. Non è però l'unica italiana in corsa per conto dell'Italia: ci sono state due nomination anche per il Pinocchio di Matteo Garrone, per la categoria Make up e Costumi. La 93esima edizione degli Oscar si terrà, nonostante i due mesi di ritardo, nella notte tra il 25 e il 26 aprile.

Ancora incredula per l'inaspettata nomination agli Academy Awards, la cantante italiana si è detta orgogliosa di poter partecipare a questa competizione e di rappresentare l'Italia "in una delle cerimonie più importanti dell'industria dell'intrattenimento mondiale".