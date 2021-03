Pasqua in zona rossa, ecco i 5 cocktail Champagne da preparare anche a casa

Un'altra Pasqua in zona rossa è quella che ci prepariamo a passare e visto che non si potrà festeggiare in locali e ristoranti, ecco la Top 5 di suggerimenti del Bartender De Luca per realizzare dei cocktail adatti all'occasione anche a casa, con gli esclusivi abbinamenti suggeriti da Karol Teruzzi, Patron del Ristorante Dvca.

Le dritte per azzeccare il brindisi arrivano da Comte de Montaigne, produttore di eccellenza dell’Aube, che celebra questa importante ricorrenza con cinque Cocktail Champagne firmati dal Bartender Alessandro De Luca, Patron del Rufus e storico partner del Ristorante Dvca di Milano.

Un progetto, quello della Maison, che mira a riscoprire e valorizzare i Cocktail Champagne in Italia e che ha già portato alla creazione di ben tredici signature cocktails – sei dei quali si possono degustare in Via Rovello, nel cuore di Brera, nella raffinata cornice del Dvca: locale d’eccezione scelto dalla Maison come membro dell'esclusivo Club dei "Cavalieri del Comte" per il suo Dna di valori, primi fra tutti Cuore, Autenticità e Bon Vivre.

1 “Il Cavaliere del Comte”, raffinato elisir a base di Blanc de Blancs: ideato da Karol Teruzzi, questo Cocktail è a base di Blanc de Blancs, lo Champagne prodotto esclusivamente con uve a bacca bianca, che esalta la raffinatezza dello Chardonnay con gusto leggero, delicato e molto elegante.

Gli ingredienti “segreti”: Champagne Comte de Montaigne Blanc de Blancs Grande Réserve; liquore St. Germain; liquore Farmily; 2/3 gocce di liquore alla camomilla; Angostura. Non fatevi mancare qualche scorza di arancia essiccata per impreziosire il Drink.

Come prepararlo in poche mosse:

Il segreto de “Il Cavaliere del Comte” è nella semplicità della sua preparazione e nel mix di liquori che ne esalta la composizione. Dopo aver aggiunto in sequenza il liquore St. Germain e il liquore Farmily, basta aggiungere l’angostura e 2/3 gocce di liquore alla camomilla. Infine, dopo aver inserito qualche cubetto di ghiaccio, completate il cocktail versando lo Champagne Blanc de Blancs.

Bicchiere consigliato: Cordial Glass

L’accompagnamento ideale: con Olive Ascolane