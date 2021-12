Penelope Cruz: "Social pericolosi, ai miei figli no smartphone fino a 16 anni"

Penelope Cruz: "Io e Javier cerchiamo di proteggere la salute mentale dei nostri figli ma siamo una minoranza". Tu che cosa ne pensi? VOTA IL SONDAGGIO

Penelope Cruz si è espressa contro cellulare e accesso ai social ai minori di 16 anni in un’intervista al programma CBS Sunday Morning. L'attrice spagnola ha due figli, Leo e Luna, col marito Javier Bardem, partner sul lavoro e nella vita, con cui ha concordato che a 10 e 8 anni i bambini "sono troppo giovani per avere un cellulare e sicuramente non vogliamo che abbiano accesso ai social media finché non saranno più grandi, almeno fino ai 16 anni".

Lei stessa usa i social "pochissimo e con molta circospezione", perché li reputa pericolosi soprattutto per gli adolescenti: "È come se il mondo intero stesse facendo un esperimento su di loro, un bombardamento di tecnologia senza protezione".

"Non c’è nessuna tutela per le loro giovani menti in via di formazione, nessuna attenzione a quanto sui social venga modificata la percezione che i ragazzi hanno di loro stessi, a quanto ogni cosa diventi oggetto di bullismo".

Già in passato l'attrice aveva affrontato la questione sul suo profilo Instagram, postando una riflessione dello psicologo Jonathan Haidt: "Internet non è stato creato pensando ai bambini, eppure un terzo degli utenti sono sotto i 18 anni. Se lo avessimo fatto, oggi la Rete sarebbe così?".

