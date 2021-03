Ralph Lauren entra nel business della moda a noleggio con The Lauren Look

Anche Ralph Lauren ha ceduto al business del rental service lanciando "The Lauren Look", un servizio che permette di noleggiare quattro abiti o accessori alla volta pagando una cifra che parte da 125 dollari al mese (circa 103 euro).

Una volta terminato il periodo di noleggio si può scegliere se tenere gli abiti, pagandoli un prezzo di favore, o se restituirli e continuare col noleggio di altri capi. Per ora il servizio è disponibile solo in Nord America ma è allo studio la replicabilità del modello.

“The Lauren Look ci consente di esplorare un modello completamente nuovo, attingendo alla crescente attenzione per l’economia della condivisione e rivoluzionando il modo in cui guardiamo al consumo moda”, ha annunciato su Wwd David Lauren, chief innovation and brand officer dell’azienda. “Siamo partiti con Lauren, il nostro marchio più ampiamente distribuito e accessibile”.

Ralph Lauren “aveva perso un po’ di trazione. Abbiamo pensato che fosse un modo per riaccendere l’interesse e la curiosità. È un marchio molto democratico, che è davvero un punto di ingresso in Ralph Lauren. La maggior parte dei clienti viene da noi una, due, tre volte l’anno. Se affittano tre mesi in un anno, la relazione diventa molto più intima”.

Il progetto non si ferma qui: una volta che gli abiti saranno stati usati troppe volte per essere passati ancora di mano, saranno donati a Delivering Good, società senza scopo di lucro che li regalerà ai più bisognosi.