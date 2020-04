Richard Ginori, tre progetti digital per rimanere connessi e farsi compagnia

Creatività, arte, passione e soprattutto energia positiva rappresentano il leit-motiv che accomuna i nuovi progetti digitali di Richard Ginori. Massima espressione dell’eccellenza italiana nell'alta manifattura artistica della porcellana pura, in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, la maison fiorentina lancia adesso, in tempo di emergenza sanitaria, You&Ginori, Ginori in classe e Designers in the Kitchen. Tre progetti semplici, facilmente fruibili, ricchi di contenuto ed entusiasmo in un periodo dove abbiamo imparato a vivere piccole e grandi emozioni nelle nostre case, ad affacciarci al mondo dal nostro balcone e a trovare un modo nuovo per sentirci al centro delle cose. Iniziative sul profilo Instagram di Richard Ginori per rimanere connessi, incontrarsi e continuare a fare un pieno di passione per l’arte e la bellezza in attesa di ripartire.

Yoy&Ginori è l’iniziativa che ha l’obiettivo di intrattenere, divertire e far viaggiare il pensiero in un momento in cui non è possibile muoversi ma dialogare con i numerosi followers attraverso Ig stories in cui raccontano, liberando la creatività, come trascorrono il loro tempo a casa durante un caffè, una cena, un aperitivo o una chiacchierata virtuale con gli amici insieme alle collezioni di porcellana.

Con Ginori in classe invece si è in piacevole e compagnia proponendo una video ricetta a settimana per cinque settimane con un grande ospite: chef Berti. In occasione degli appuntamenti, chef Berti racconta su Instagram ricette semplici, tipiche del nostro Paese, da nord a sud, con ingredienti stagionali da poter replicare facilmente a casa. Tre gli aspetti fondamentali che vengono proposti in questi viaggi di sapori: il primo, le tecniche, attentamente studiate e affinate dallo chef nel corso degli anni; poi gli ingredienti, scelti da negozi e fornitori di fiducia e infine la bellezza che si ritrova nell’impiattamento finale, raffinato ed elegante, esaltato dalle collezioni Aria, Labirinto, Voliére, Oriente Italiano, Il viaggio di Nettuno, Babele, Magnifico e Contessa.

Infine, Designer in the kitchen, ’iniziativa che prevede alcuni appuntamenti speciali con designer e architetti che hanno collaborato e che collaborano con la maison. Tra i primi appuntamenti in calendario: Luke Edward Hall, il poliedrico artista londinese, insieme al designer Dukan Campell e Sabrina Bignami con Alessandro Cappellaro dello studio B Arch. I designer e architetti protagonisti degli appuntamenti mostreranno le loro ricette fatte con un pizzico di talento artistico in questo periodo straordinario. Richard Ginori visiterà le case dei protagonisti e mostrerà i loro luoghi intimi, come la cucina, accoglienti e gioiosi per essere anche più produttivi e più creativi.

Parallelamente a questi progetti social, sul sito www.richardginori1735.com sarà possibile scaricare The CookBook, il libro di ricette creato in collaborazione con Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana. Il ricettario, sviluppato in esclusiva dagli chef docenti di cucina e pasticceria, prevede sette ricette dedicate alla nuova collezione Aria, la proposta tableware con una spiccata vocazione modulare sintesi di movimento, leggerezza e innovazione, per dare preziosi suggerimenti di utilizzo e versatilità.