Rihanna in topless "offende Ganesh", induisti denunciano Twitter e Instagram

Rihanna su Instagram e Twitter in topless fa infuriare gli indù

Rihanna sempre sotto i riflettori ma anche al centro delle polemiche, in particolare in India. Dopo aver espresso il suo sostegno agli agricoltori indiani che protestavano nel paese, con grande irritazione del governo indiano, ora fa di nuovo parlare di sé per una foto hot che la ritrae seminuda, un braccio a coprire il seno, diversi gioielli e... un ciondolo che copre l'ombelico e che raffigura Ganesh, il dio indù dalla testa di elefante.

L'immagine rientra nella campagna di lancio del brand Savage X Fenty, il marchio di lingerie della cantante, e il post ha raggiunto i 10 milioni di like in poche ore, ma ciò ha fiorse alimentato le ire di BJP, il partito di governo, e Vishva Hindu Parishad VHP, l'organizzazione estremista indu, che ha denunciato le due piattaforme social a Delhi e Mumbai affermando che la foto "ferisce i sentimenti religiosi degli indu".