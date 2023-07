Rikkie Kollé, modella transgender vince Miss Olanda 2023: polemiche social

Rikkie Kollé, modella transgender vince Miss Olanda 2023: ecco chi è

"Ce l'ho fatta. È surreale ma posso chiamarmi Miss Olanda 2023. Sono così orgogliosa e felice che non riesco nemmeno a descriverlo. Sì, sono trans e voglio condividere la mia storia ma sono anche Rikkie ed è questo che conta per me. E ovunque tu sia nel mondo, io voglio esserci per te ed essere l'esempio che mi è mancato da piccola". Con queste parole pubblicate in un post Instagram Rikkie Valerie Kollè ha annunciato al popolo web la sua vittoria: è stata incoronata miss Olanda 2023. Ora dovrà rappresentare la sua nazione al concorso successivo: miss Universo.

Una gioia immensa per Rikkie, quanto un'amara conquista per il popolo social che si è subito scatenato in una serie di commenti "piccanti". Sono decine infatti le persone che fanno ironia o che arrivano a insultare pesantemente Rikkie. In molti affiancano la foto di Miss Olanda a quella di Miss Russia, che si sfideranno a Miss Universo, o la foto della neo miss accanto a quella della seconda classificata.