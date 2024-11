Ron Santiago de Cuba celebra il Rum attraverso l'arte

Cerchi il regalo perfetto per un aspirante mixologist casalingo, un amante dell'arte o degli interni? Ron Santiago de Cuba ha collaborato con l'artista e designer Nephthys Illustrated per creare una trilogia di stampe da collezione in edizione limitata che celebrano la cultura del rum e dei cocktail.

La collezione, composta da tre stampe vivaci e gioviali ispirate a Ron Santiago de Cuba e ai classici cocktail a base di rum, include una stampa dedicata al Daiquiri con la scritta "Un Daiquiri Por Favor"; una stampa a tema rum con la didascalia "Ring for Rum"; e una dedicata al classico Mojito con il brindisi in spagnolo, "Salud!". Le stampe in edizione limitata sono disponibili per l'acquisto, insieme a una deliziosa bottiglia di Ron Santiago de Cuba Extra Añejo 11 Anni. Il fiore all’occhiello della gamma, caratterizzato da una complessa miscela di dolcezza della melassa di canna da zucchero e delicati aromi di vaniglia, cocco e note di mandorla tostata.

Perfetto da gustare liscio o in un delizioso cocktail. Con l'interesse crescente per rum e cocktail premium, la collaborazione tra Ron Santiago de Cuba e lo stile vivace e colorato di Nephthys trasmette perfettamente la gioia della cultura del rum e dei cocktail, nonché lo spirito cubano, elevando l'estetica casalinga in modo divertente e moderno.

Nephthys ha commentato: "Negli ultimi mesi ho notato un crescente interesse da parte dei miei clienti per stampe a tema rum. Sebbene le mie collezioni abbiano incluso altre bevande alcoliche, il rum era una categoria che non avevo ancora esplorato. Questo ha naturalmente suscitato la mia curiosità riguardo a una collaborazione con Ron Santiago de Cuba. "Il rum, per me, è incredibilmente versatile, vivace e pieno di carattere," ha aggiunto Nephthys. "Gustare il rum, sia liscio che in un cocktail, è un'esperienza. Riguarda la celebrazione e il godersi i semplici momenti della vita, un tema ricorrente nella mia arte. La fusione di cultura, qualità e stile di vita rende Ron Santiago de Cuba il partner ideale per le mie opere."

Ron Santiago de Cuba è tradizionalmente riconosciuto come una delle massime espressioni della tradizione della produzione di rum cubano proveniente dal sud-est dell'isola, noto come la Culla del Ron Ligero, dove il Mar dei Caraibi e il sole cocente si uniscono per creare l'ambiente perfetto per un rum che ha un profilo di sapore dolce e morbido, con l'Extra Añejo 11 Anni che si rivela essere il rum perfetto per un grande classico come il Daiquiri. Celebrando la creatività e l'arte della cultura cubana, il marchio di rum ha recentemente collaborato con il ballerino Carlos Acosta per il rilancio del Ron Santiago de Cuba 20 Anni Extra Añejo Gran Reserva, dimostrando l'affinità tra la maestria della danza e l'arte della produzione del rum cubano.