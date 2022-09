Royal Family, Harry arriva senza Meghan. E la Regina lo lascia senza eredità

Harry e Meghan ormai fuori dalla Royal Family

Dopo aver parlato di William e Kate, che diventano i nuovi principi del Galles, Carlo ha citato anche il suo secondogenito Harry e la moglie Meghan. "Esprimo il mio amore per il principe Harry e Meghan, mentre continuano a costruire le loro vite all'estero", ha detto il re nel suo primo discorso alla nazione.

Ma la realtà, come scrive la Stampa, è che "Harry è arrivato a Balmoral per ultimo e dopo che la morte della Regina era già stata annunciata. Ed è ripartito dopo appena dodici ore, ieri, primo ad andarsene dal castello alle otto del mattino, e con una faccia ancora più scura di quanto facesse supporre la luttuosa circostanza. Quanto alla moglie Meghan, ha insolitamente mostrato la qualità che più le manca, il buongusto, non facendosi vedere".

Come riporta la Stampa "secondo alcune fonti, nello scorso agosto la Regina avrebbe depennato il nipote ribelle dalla lista degli eredi, e con lui i pronipoti. Idem per i circa trecento gioielli di proprietà personale di Elisabetta: andranno, pare, a Kate Middleton, l’impeccabile moglie di William, e alla loro figlia Charlotte". E conclude la Stampa: "I rapporti fra William e Harry, più che freddi, sono inesistenti, e in un’altra improvvida intervista Meghan aveva spiegato che Harry pensa di «aver perso» suo padre, obbligando il futuro Carlo III a far sapere l’ovvio, cioè che lui i figli li ama entrambi".