La regina Elisabetta sbarca su Airbnb, in affitto il cottage di Sandringham

La regina Elisabetta mette in affitto su Airbnb il cottage di Sandringham

La Garden House, un tempo residenza dei giardinieri della Regina Elisabetta ora è disponibile, in affitto su Airbnb. La Sovrana ha deciso di mettere a frutto una delle villette di Sandringham ai turisti, che possono prenotarla per brevi periodi a partire da un minimo di 3 notti e gustarsi un soggiorno reale.

I costi per soggiornare sono per la bassa stagione è intorno ai 270 e i 400 euro a notte, il cottage può ospitare fino a 8 persone. La casa, arredata con pezzi della collezione reale, si sviluppa su due piani ed è composta da una sala da pranzo separata, un salone, un salotto con vista sul parco e quattro camere da letto. C'è anche uno stupendo giardino, con un angolo adibito a intrattenimento con zona pic nic e barbecue. Il tutto, a pochi passi della residenza per le vacanze della Sovrana.

L'idea di mettere in affitto la dimora è stata del principe Carlo, cui la Sovrana ha affidato l'intera gestione di Sandringham.