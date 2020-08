Regina pronta a lasciare, ma il trono non andrà a Kate e William: rumors

Regina Elisabetta pronta a lasciare, ma il trono non andrà a Kate e William: rumors - ROYAL FAMILY NEWS

Qualche tempo fa si erano rincorse alcune voci secondo cui la regina Elisabetta avrebbe potuto abdicare. Ora questi rumors hanno ricominciato a correre, ma ci sarebbe un dettaglio ulteriore. La Sovrana non passerebbe il testimone a Kate Middleton e William, come molti ipotizzavano, ma a qualcun altro membro della Royal Family.

Alla base della decisione ci sarebbero due motivi: la stanchezza e la voglia di dedicarsi al marito, il principe Filippo.

Regina Elisabetta lascia? Ecco chi sarà il successore al trono - ROYAL FAMILY NEWS

A rivelare queste indiscrezioni è la biografa reale Angela Levin nel documentario The Queen and Charles – Mother and Son, in onda su Channel 5. La regina Elisabetta sarebbe molto stanca e vorrebbe dedicarsi al marito. La decisione sarebbe stata presa durante il lockdown, periodo in cui le condizioni di salute del Principe sarebbero divenute ancora più cagionevoli.

Il passaggio di consegne potrebbe avvenire nel 2021, ma non sarà in favore di Kate Middleton e William. Nonostante i Cambridge si siano assunti tutte le responsabilità della Corona dopo l’addio di Harry e Meghan e non siano venuti meno agli impegni ufficiali neanche durante l’emergenza coronavirus, la Regina avrebbe pensato ad un altro erede al trono.

La Sovrana vorrebbe fare “spazio al figlio Carlo”. Per lasciare il trono a lui, la Regina si appellerà forse a una legge del 1728, il Regency Act, come spiega l’esperta reale. Secondo questa legge, in caso di malattia oppure di impedimento del sovrano, può essere nominato un reggente che assuma tutte le su funzioni senza però avere il titolo di re. “Il principe Carlo sarebbe un sovrano in tutto e per tutto – ha scritto la Levin - titolo escluso”.

Regina Elisabetta abdica in favore del figlio carlo? - ROYAL FAMILY NEWS

La Regina potrebbe anche abdicare in favore del figlio, ma questa ipotesi sembra remota. A Buckingham Palace infatti non si può parlare di abdicazione da quando, nel 1936, lo zio della Sovrana, Edoardo VIII, abdicò in favore del padre per sposare Wallis Simpson. La decisione venne giudicata come un tradimento nei confronti dei sudditi e della famiglia reale. La regina Elisabetta sarebbe dunque contraria a questa strada.

Regina Elisabetta lascia, Kate Middleton e William devono aspettare: rumors - ROYAL FAMILY NEWS

Qualunque decisione prenderà la Regina, sembra che Kate Middleton e William, per quanto possano sembrare ai sudditi gli eredi perfetti, dovranno aspettare. Sul trono potrebbe salire il principe Carlo, accompagnato da Camilla Parker Bowles. Il cambio di scettro potrebbe avvenire nel 2021.