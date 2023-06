Sottomarino Titan, i Simpson avevano previsto la tragedia - VIDEO

Sottomarino Titan, I Simpson come spesso succede avevano previsto la tragedia con largo anticipo

La vicenda del sottomarino Titan, di cui sono arrivate conferme dell'innabissamento proprio nei pressi del relitto del Titanic e della morte di tutto l'equipaggio, ha appassionato e commosso milioni di persone nel mondo. Come è già successo in passato, pare che I Simpson avessero già previsto tutto. In realtà l'argomento di un disastro sottomarino compare in ben due episodi della serie TV animata.

Nel primo "Simpson Tide" o "Marinaio Simpson", Homer è a capo di un sottomarino militare e la storia ricalca in parte quella di Caccia a Ottobre Rosso.

Sottomarino Titan, anche Homer si è trovato in fondo al mare

Nel secondo, "Homer's Paternity Coot" o "Homer e la paranoia della paternità", il capofamiglia ha il sospetto che il suo vero padre sia Mason Fairbanks, un ex bagnino e oggi cacciatore di tesori sommersi. Homer quindi sale a bordo di un piccolo sommergibile per trovare il relitto del galeone "Piso Mojado", che pare sia pieno di ricchezze. Ovviamente il sottomarino si guasta e Homer si trova a corto di ossigeno e bloccato nel corallo. La storia del protagonista del cartone animato, però, ha un lieto fine. Homer si sveglia in ospedale dopo tre giorni di convalescenza.