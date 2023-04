Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono mollati: "9 anni belli"

Arriva su Facebook l'annuncio della separazione fra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta: "Nove anni bellissimi"

Stafania Pezzopane affida a Facebook la fine della storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del "Grande Fratello" iniziata nel 2014. Nel lungo post scrive: "Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi".

Continua Stefania Pezzopane: "Abbiamo condiviso molte cose belle ed importanti, con tanto entusiasmo e curiosità. Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia. Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti, gli attacchi personali che venivano usati per farci del male, aggredendo i nostri spazi privati e le nostre attività professionali".

