Turismo, Alassio: il gelato artigianale arriva fino in spiaggia

Ad Alassio il gelato artigianale d’autore arriva fino a sotto l’ombrellone, per evitare code e file a turisti e bagnanti. Questo avverrà nella prima estate con il Covid-19, che suscita domande e riflessioni nei vacanzieri, legate a distanze, code, attese. Una scocciatura per chi desidera godersi il meritato relax, senza troppi stress. A risolvere il problema delle code in gelateria ad Alassio ci pensa Perlecò, rinomata gelateria graniteria, che si è dimostrata ancora una volta innovativa mettendo a disposizione anche degli stabilimenti balneari, dei parchi vacanza e residence il proprio servizio a domicilio, con consegne del proprio gelato artigianale fino a sotto l’ombrellone. Alassio è conosciuta per essere una delle più belle e rinomate città balneari d’Italia, e non solo. Sabbia finissima, spiagge attrezzate e dotate di tutti i comfort, mare splendido e a misura delle necessità di bambini e famiglie. Ora grazie ad una comoda App ecco servito un fantastico gelato artigianale proprio sotto l’ombrellone o a casa, senza attese e code.

Ma come è venuta questa idea?

“Già a novembre 2019 abbiamo sviluppato la nostra App per le consegne a domicilio dei nostri prodotti. Guardando alle grandi metropoli abbiamo pensato che i nostri clienti estivi sono gli stessi che normalmente utilizzano i servizi a domicilio. Poi ci siamo anche resi conto che i nostri concittadini, specialmente durante la stagione invernale, avrebbero potuto avere piacere di godersi qualche momento di relax con un ottimo gelato. A dicembre abbiamo iniziato questo servizio con risultati incoraggianti. Poi la pandemia del Coronavirus che ci ha costretti tutti a casa ha messo in risalto la comodità di questa iniziativa, e grazie a questo servizio abbiamo fornito un minimo di “normalità” e gioia in questi mesi difficili” dicono i titolari della gelateria Perlecò

Avete così deciso di estendere il servizio anche per la stagione estiva?

“Nelle nostre intenzioni le consegne sarebbero continuate anche d’estate. La serata con gli amici a casa, la grigliata in compagnia, perché non ordinare alla fine un gelato artigianale? Le occasioni per utilizzare un servizio a domicilio possono essere molte, oltre a mantenere una comodità a cui i nostri ospiti sono abituati”.

Come siete passati al servizio sotto l’ombrellone?

“Una logica conseguenza. Inutile nascondersi che quanto accaduto solo pochi mesi fa sta creando difficoltà a tutti i settori. Il nostro compito deve essere quello di fornire un gelato di altissima qualità e di renderlo disponibile nella maniera più sicura e “rilassante” possibile. Perchè il nostro cliente deve poter dimenticare lo stress della coda, della attesa, della “complicazione”. La vacanza ad Alassio deve essere perfetta, e il gelato è un momento di felicità. Il nostro gelato è fresco tutti i giorni, sano, buono e, anche, senza glutine. Vederselo recapitare a casa, in spiaggia o in camera crediamo sia un altro piccolo pezzettino di felicità” dicono ancora dalla Perlecò

Quale accoglienza ha avuto la vostra proposta?

“Ottima. I gestori degli stabilimenti balneari che abbiamo contattato sono stati entusiasti della proposta. Altrettanto le altre strutture di accoglienza turistica. Segno della maturità dei nostri operatori che hanno immediatamente compreso l’importanza di “coccolare il Cliente” fornendo servizi di qualità elevata.

Ma come funziona?

“Alle strutture aderenti vengono consegnati dei volantini da appendere agli ombrelloni o da consegnare ai clienti. Il volantino contiene le indicazioni per utilizzare il servizio. Si scarica l’App Perlecò e si è già pronti a fare il primo ordine. Semplicissimo”.

Ma consegnate il vero gelato artigianale?

“Certamente, ma non ci limitiamo solo a questo. Portiamo anche le nostre granite siciliane, i monoporzione ed è possibile persino prenotare e farsi recapitare una torta gelato o semifreddo. Quasi tutto il nostro listino è disponibile in consegna, inoltre si potrà prenotare il ritiro in gelateria, saltando così la coda, grazie ad una specifica funzione dell’App”.

È la fine della passeggiata con gelato?

“No, sicuramente no. La socializzazione, l’incontro in gelateria, saranno sempre un enorme piacere, sia per noi che per i nostri clienti. Ma è innegabile che le vicende di questo inverno hanno modificato parti delle nostre abitudini. Le precauzioni che è necessario adottare comporteranno qualche “scocciatura” in più, ma se si trova il modo per evitarle perché non farlo?”

In conclusione?

“Auguriamo a tutti una buona estate ad Alassio. Una meravigliosa città piena di voglia di vivere e ricca di imprenditori che hanno a cuore il benessere dei propri ospiti. Noi come Perlecò (Via Torino 46, Alassio), come sempre, preparemo il migliore dei gelati, fatto solo con ingredienti genuini e di primissima qualità e arriveremo fin sotto gli ombrelloni in spiaggia per deliziare i bagnanti con le nostre prelibatezze. Per questo non ci resta che augurarvi una buona estate ad Alassio, naturalmente rinfrescato da un buon gelato!”, concludono dalla gelateria Perlecò di Alassio.