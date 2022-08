Usa, nuova moda: chiamare i figli con nomi delle città. Firenze è in testa

Usa, scoppia la moda di chiamare i figli con nomi di città, Firenze è in testa

In America c’è una nuova tendenza ed è quella di dare ai figli i nomi di città visitate o le più gettonate. Dalla classifica di Forbes Advisor fa capolino la città di Firenze, quindi non stupisce che molti nuovi nati, maschi o femmine si chiamano "Florence". In particolare, il capoluogo toscano sembrerebbe essere tra le città italiane più amate dai turisti americani.

Sono quasi 165mila gli americani che portano il nome ispirato alla città di Dante, meta turistica per eccellenza. "Florence" è molto popolare nello Stato di New York. Al secondo posto c'è Guadalupe, isola vulcanica dell'oceano pacifico, molto utilizzato in California. E, ancora, a chiudere il podio c'è Orlando, capoluogo della Contea di Orange in Florida, nome maschile diffuso nel territorio.

Spesso le scelte arrivano da passioni e hobby dei genitori dei nascituri. In genere si preferiscono le mete più amate. I nomi delle città ispirati ai viaggi sono in crescita del 40 per cento negli Stati Uniti e questa potrebbe diventare una moda consolidata. Milano è solo all'undicesimo posto della classifica.