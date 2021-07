Aborto, negli Usa si cerca di cancellare la sentenza che l'ha legalizzato

Il procuratore generale del Mississippi ha chiesto alla Corte Suprema americana di capovolgere la Roe versus Wade, la storica sentenza del 1973 con la quale è stato legalizzato l'aborto a livello nazionale. Il procuratore ha invitato i giudici della Corte suprema a dare invece il proprio appoggio alla controversa legge che vieta la maggior parte degli aborti dopo le prime 15 settimane di gravidanza.

danza negli Usa è lecita non per una legge o un referendum, ma per la sentenza Roe vs. Wade emessa dalla Corte Suprema nel 1973, e riaffermata poi nel 1992 dal caso Casey in Pennsylvania. La decisione però non è mai stata accettata in maniera definitiva dai pro life, e il braccio di ferro per annullarla dura ormai da mezzo secolo, spiega infatti La Stampa.

Ora il Mississipi ci prova davvero.