Addio al patron del pandoro Alberto Bauli

Lutto per il mondo dell'imprenditoria veronese e italiana. E' mancato oggi nel capoluogo veneto Alberto Bauli, che avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre ed e' stato per oltre 25 anni presidente dell'omonimo gruppo dolciario fondato nel 1922 dal padre Ruggero e oggi famoso soprattutto per il pandoro. L'azienda, sotto la sua guida, ha conquistato la leadership nel settore, acquisendo via via il biscottificio trevigiano Doria e poi, da Neste', i prodotti da forni commercializzati con i marchi Motta e Alemagna.