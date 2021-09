Un uomo è stato ucciso ed un altro ferito in un agguato avvenuto questa mattina a Crotone in via Giovanni Paolo II, una delle vie principali del centro cittadino, proprio di fronte lo stadio Ezio Scida. La vittima è Mario Scarriglia, 46 anni, titolare del negozio di onoranze funebri all’interno del quale è avvenuto l’agguato.