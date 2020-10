Alessandro Giuli contro Report: "Violata mia privacy. Io e il mio avvocato..."

ALLESANDRO GIULI FINSICE SU REPORT NELLA VICENDA MASCETTI

Lo scorso lunedì la trasmissione di Rai3 Report ha raccontato alcune vicende giudiziarie che coinvolgono persone vicine alla Lega e ha anche parlato dell’influenza che avrebbe l’avvocato Andrea Mascetti all’interno del Carroccio. Mascetti, amico di Giancarlo Giorgetti, secondo quanto riferisce Report godrebbe di consulenze e incarichi importanti a livello locale e nazionale.

ALLESANDRO GIULI SPIEGA IL LEGAME CON MASCETTI

In mezzo è finito anche Alessandro Giuli, conduttore tv e giornalista. In un’intervista al quotidiano Libero, Giuli (che scrive anche sulle pagine dirette da Pietro Senaldi) spiega la sua versione. “Il mio nome è apparso in quanto nel 2017 avevo inviato per e-mail al senatore Siri una bozza del programma culturale della Lega, scritto da me e altre persone, sottolineando che essa era stata supervisionata da Mascetti”.

ALLESANDRO GIULI CONTRO REPORT: "VIOLATA LA MIA PRIVACY"

"Un fatto senza alcuna rilevanza scandalistica - ha specificato il giornalista - dal momento che poi quel programma è stato reso pubblico (il programma culturale della Lega ndr) in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Ma l’aspetto grave, e secondo me dotato di rilevanza penale, è che Report tre anni dopo abbia ottenuto chissà come e dato in pasto a due milioni di spettatori la mia posta elettronica, senza avvertirmi preventivamente, con una chiara violazione della privacy".

ALLESANDRO GIULI CONTRO REPORT: "SENTIRO' IL MIO AVVOCATO"

Giuli – al momento in quarantena per aver contratto il Covid-19 – si è “sentito indifeso”, come se fosse stato “spiato”. “Mi sono chiesto – continua - cosa c’entrasse tutto ciò col diritto di cronaca. E mi chiedo ancora: ma chi gliel’ha data a quelli di Report la mia corrispondenza privata e perché l’hanno resa pubblica? Peraltro decontestualizzata? In un modo così gratuito e obliquo. Per il momento non posso fare la denuncia, essendo costretto in casa dal virus ma col mio avvocato mi riservo di esplorare ogni soluzione”, conclude Giuli.