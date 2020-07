Alla guida dell'auto non metterti in questa posizione: può causare...

Una scorretta postura durante la guida può causare dolori a collo, spalle schiena e agevolare la lombalgia. Ecco dunque quale posizione assumere in auto.

Quando guidi fai attenzione alla postura: una posizione scorretta potrebbe provocare dolori e traumi

La postura è molto importante per evitare dolori e traumi. spesso quando siamo seduti ci accorgiamo di essere gobbi e cerchiamo di raddrizzare la schiena. Tuttavia mentre guidiamo poche volte ci rendiamo conto della scorretta postura che tendiamo ad assumere. C'è chi guida storto, chi guida tenendo il collo rigido, chi tiene male le braccia. Mantenere una corretta postura anche in auto consente di non compromettere l'apparato muscolo-scheletrico e di evitare di avere dolori a collo, spalle e testa.

Secondo una recente statistica, 2 guidatori su 3 soffrono di lombalgia, 1 su 2 di dolori cervicali, 1 su 3 di dolori alle spalle. Quando avvertiamo dei dolori diamo spesso la colpa al tempo o ad eventuali movimenti bruschi o insoliti. Spesso tuttavia il fastidio può derivare da una scorretta postura assunta durante la guida.

I dati sopra indicati peraltro si aggravano per chi, per lavoro, è costretto a fare molti chilometri al giorno.

Postura corretta da assumere alla guida

Ecco alcuni consigli per assumere una corretta postura in auto ed evitare dolori.

Regolare l'altezza del sedile, in modo tale da assumere una posizione comoda controllando collo, braccia e gambe

La linea delle mani deve essere poco al di sotto di quella delle spalle

Mantenere giusta distanza dal volante: per capire qual è bisogna appoggiare le spalle allo schienale e allungare il braccio destro fino a poggiare il polso sulla parte superiore del volante. Il braccio non deve essere troppo disteso perchè potrebbe portare a piegarsi in avanti quando si affronta una curva, un braccio troppo piegato potrebbe comportare il rischio di trovarsi impacciati in manovre di emergenza.

Inclinare il sedile a 100 gradi

Tenere le mani sul volante alle 9.15

Non si dovrebbe guidare con una mano sola perchè, alla lunga, può essere negativo per la colonna vertebrale: per sterzare infatti si farà più forza sulla muscolatura della spalle con conseguente flessione della spina dorsale

Posizionare il poggiatesta in modo parallelo alla testa, ad una distanza che va da 5 a 10 cm

Fare una pausa ogni due ore quando il viaggio è lungo