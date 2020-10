Scafati, alunne bendate durante interrogazione in Dad del liceo

Al liceo "Caccioppoli" di Scafati (Salerno), nei giorni scorsi, delle alunne durante un'interrogazione a distanza hanno dovuto bendarsi - riporta Ansa da cronachedellacampania.it - come richiesto loro dall'insegnante di Latino e Greco per impedire che consultassero gli appunti. La decisione, adottata durante una lezione svolta con la didattica a distanza, è stata definita come "un esempio per dimostrare ai ragazzi che non hanno bisogno di sbirciare". Così ha spiegato all'ANSA il dirigente scolastico Domenico D'Alessandro che ha già parlato dell'accaduto con la docente. Per il fatto, che vede coinvolte due studentesse, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha presentato un'interrogazione all'assessore Lucia Fortini.